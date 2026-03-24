Exposition Patrick GROSSET, peintre, sculpteur Espace ACANTHE La Ferté-Loupière

Exposition Patrick GROSSET, peintre, sculpteur

Espace ACANTHE 6 Rue Pierre de Courtenay La Ferté-Loupière Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:30:00

fin : 2026-08-16 12:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Patrick GROSSET, né en 1951, ce qui n’a aucun intérêt particulier… sinon celui de signaler que l’affaire est déjà fort ancienne.

Rentré au port en 2011 après une longue traversée professionnelle censée participer à l’accouchement des esprits les plus jeunes … une croisière parfois éprouvante.

Fraîchement débarqué donc, fort d’une liberté nouvelle et bien décidé à tâter du pinceau et de la gouge, façon pourquoi moi non plus ?

(on lui dira plus tard qu’ils étaient fort nombreux à avoir épousé cette idée originale et que dans cet assaut, cette mêlée, l’Art n’ était pas vraiment menacé …)

En cela rassuré, embarque à nouveau pour une étrange aventure aussi pleine de charmes, de découvertes, de rencontres que de moments de découragement, de doute, de presque renoncement. Aventure toujours en cours …

Le travail présenté est en partie le résultat d’un apprentissage personnel, d’un goût pour la peinture et la sculpture et d’un plaisir jubilatoire à créer des personnages qui sont autant de chères présences et qui, mis en scènes de manière tour à tour burlesque ou pathétique, drôle ou mélancolique, plus noire parfois, disent à leur manière les tribulations, les emballements voire les déchirements de ces déroutantes créatures que nous sommes.

Les techniques, les matières utilisées sont plutôt choses courantes, ici principalement peinture acrylique sur support toile ou bois, rehaussé parfois par des collages propres à accentuer des effets de lumière.

Les sculptures sont en terre cuite ou en plâtre, brutes ou peintes.

La seule révolution réside dans la relative maladresse avec laquelle ces techniques et ces moyens sont utilisés un secret, évidemment. .

Espace ACANTHE 6 Rue Pierre de Courtenay La Ferté-Loupière 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 73 14 24 acanthe89@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Patrick GROSSET, peintre, sculpteur

L’événement Exposition Patrick GROSSET, peintre, sculpteur La Ferté-Loupière a été mis à jour le 2026-03-24 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !