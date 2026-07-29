AGENDA · Audierne
Exposition Patrick Serc Audierne
samedi 5 septembre 2026 · Audierne
Informations pratiques
Audierne
Exposition Patrick Serc
Le Dessus Des Halles Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-09-05
Mercredi 10h30 12h30
vendredi 17h 19h
Samedi 10h30 13h .
Le Dessus Des Halles Audierne 29770 Finistère Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Patrick Serc Audierne a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
À voir aussi à Audierne (Finistère)
- Projection du film de Bernard Giraudeau Un ami Chilien Théâtre Georges Madec Audierne 29 juillet 2026
- Visite guidée d’Audierne Audierne 30 juillet 2026
- Bains de Forêt Audierne 3 août 2026
- Visite guidée d’Audierne Audierne 4 août 2026
- Dessiner à l’Aquashow atelier enfants (6-10 ans) Audierne 5 août 2026