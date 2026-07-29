UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Audierne

Exposition Patrick Serc Audierne

samedi 5 septembre 2026 · Audierne

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Adresse
Le Dessus Des Halles
Ville
29770 Audierne
Département
Finistère
Tarif

Audierne

Exposition Patrick Serc

Le Dessus Des Halles Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-09-05

Mercredi 10h30 12h30
vendredi 17h 19h
Samedi 10h30 13h   .

Le Dessus Des Halles Audierne 29770 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Exposition Patrick Serc Audierne a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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