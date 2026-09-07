Exposition patrimoine et nature, Château des trois Reines (Château royal de Montceaux), Montceaux-lès-Meaux
samedi 19 septembre 2026 · Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) · Montceaux-lès-Meaux
Informations pratiques
Exposition patrimoine et nature 19 et 20 septembre Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) Seine-et-Marne
Entreée libre – Chiens impérativement tenus en laisse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Exposition mêlant reproductions des gravures du château aux différentes époques avec celle des oisieaux présents dans le parc toute l’année.
Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) 10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-Les-Meaux Montceaux-lès-Meaux 77470 Seine-et-Marne Île-de-France
Exposition
@châteaudemontceaux
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