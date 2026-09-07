UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montceaux-lès-Meaux

Exposition patrimoine et nature, Château des trois Reines (Château royal de Montceaux), Montceaux-lès-Meaux

samedi 19 septembre 2026 · Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) · Montceaux-lès-Meaux

Exposition patrimoine et nature, Château des trois Reines (Château royal de Montceaux), Montceaux-lès-Meaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château des trois Reines (Château royal de Montceaux)
Adresse
10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-Les-Meaux
Ville
77470 Montceaux-lès-Meaux
Département
Seine-et-Marne
Tarif
Entreée libre - Chiens impérativement tenus en laisse

Exposition patrimoine et nature 19 et 20 septembre Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) Seine-et-Marne

Entreée libre – Chiens impérativement tenus en laisse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Exposition mêlant reproductions des gravures du château aux différentes époques avec celle des oisieaux présents dans le parc toute l’année.

Château des trois Reines (Château royal de Montceaux) 10 bis rue de Lizy 77470 Montceaux-Les-Meaux Montceaux-lès-Meaux 77470 Seine-et-Marne Île-de-France
Exposition

@châteaudemontceaux

À voir aussi à Montceaux-lès-Meaux (Seine-et-Marne)