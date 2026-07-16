Exposition patrimoniale participative, Bd Jean Ingres, 44100 Nantes, Nantes

Informations pratiques

Exposition patrimoniale participative 19 et 20 septembre Bd Jean Ingres, 44100 Nantes Loire-Atlantique

Visite en petits groupes de 15 personnes maximum. Parcours d’environ 15 minutes, en autonomie, à l’intérieur de l’exposition. L’association sera présente sur site afin d’accueillir le public et de répondre aux questions éventuelles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Cette proposition invite le public à découvrir une exposition patrimoniale participative retraçant l’histoire des Dervallières à travers celle de son pigeonnier. Le parcours mêle archives, photographies, récits, textes de médiation et contenus audio pour faire dialoguer histoire du patrimoine, mémoire du quartier et regards d’aujourd’hui. Pensé comme un espace de transmission et de rencontre, l’événement accorde une place importante aux témoignages des habitants et à la mémoire vivante, afin de faire émerger une lecture sensible et collective de l’histoire des Dervallières.

Bd Jean Ingres, 44100 Nantes Bd Jean Ingres, 44100 Nantes Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire 0637543749 https://le-pigeon-voyageur-44.fr/ Le pigeonnier des Dervallières, construit au XVIIe siècle, est un témoin exceptionnel de l’ancien domaine des Dervallières. Situé sur un promontoire, il a traversé les grandes transformations du quartier et demeure aujourd’hui un repère patrimonial majeur. À l’occasion des Journées du patrimoine, l’association Le Pigeon Voyageur y propose une exposition patrimoniale participative mêlant histoire locale, archives, témoignages d’habitants et mémoire vivante du quartier. Le pigeonnier des Dervallières est situé boulevard Jean-Ingres, à proximité immédiate de la place Vincent-Auriol, à Nantes. Le site est accessible en transports en commun, notamment par la ligne Chronobus C6, avec l’arrêt “Dervallières” à proximité. L’accès final au lieu se fait à pied depuis l’espace public. Pour les visiteurs venant en voiture, le stationnement s’effectue dans les rues du quartier, sous réserve des places disponibles ; à Nantes, le stationnement sur voirie est réglementé. À noter enfin que le site a déjà été signalé comme non accessible PMR.

Cette proposition invite le public à découvrir une exposition patrimoniale participative retraçant l’histoire des Dervallières à travers celle de son pigeonnier. Le parcours mêle archives, récits, de…

Ranger Teddy, pour l’association Le Pigeon Voyageur

Image de fond : Archives municipales.

Exploitation autorisée par les Archives municipales de Nantes au bénéfice de l’association Le Pigeon Voyageur dans le cadre d’une exposition à but non lucratif.