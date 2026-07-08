Exposition Paul Victor Grandhomme Les Halles Saint-Briac-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Briac-sur-Mer

Exposition Paul Victor Grandhomme

Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-08-22

Une exposition inédite dédiée au peintre émailleur de renom Paul Victor Grandhomme ( 1851-1944 ).

Deux rendez-vous le samedi 22 août 12h00 Vernissage officiel aux Halles. 18h00 Conférence gratuite à La Vigie, animée par la professeure et conservatrice Catherine Cardinal et Michel Kornmann.

Cet événement majeur mettra en lumière l’œuvre de ce maître de l’émail, reconnu internationalement, ainsi que la lignée d’artistes qui a marqué l’histoire locale.

Cette rétrospective inédite dévoile la vie de l’artiste et la saga qui se créée autour de sa villa atelier Les Emaux.

Le public pourra découvrir quinze panneaux décrivant la biographie et l’art académique de cet émailleur ainsi que des vitrines d’œuvres rares, émaux originaux, dessins et photos mythologiques et allégoriques ainsi que des statues signées Zannick et Armel Beaufils.

Un parcours thématique guidera également les visiteurs dans le village (église, villa-atelier, cimetière).

Une brochure illustrée sera disponible sur place. .

Les Halles 22 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Exposition Paul Victor Grandhomme Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme