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Exposition “Paysages façonnés”, Salle du Balconnier, Rougon

samedi 19 septembre 2026 · Salle du Balconnier · Rougon

Exposition “Paysages façonnés”, Salle du Balconnier, Rougon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle du Balconnier
Adresse
2 Grande Rue, 04120 Rougon
Ville
04120 Rougon
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Exposition “Paysages façonnés” 19 et 20 septembre Salle du Balconnier Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Toute la journée, plongez dans des photographies anciennes et contemporaines des restanques, bergeries et paysages pastoraux, cabanes de bergers, illustrant l’évolution des usages.
Des regards croisés sur les archives photographiques et sur nos paysages façonnés par l’homme depuis des millémanires.
RDV Salle du Balconnier.
Infos : 04 92 83 76 89 / lapaludsurverdon@verdontourisme.com
mairie.rougon@gmail.com / nathaliebacquartmairierougon@gmail.com

Salle du Balconnier 2 Grande Rue, 04120 Rougon Rougon 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:lapaludsurverdon@verdontourisme.com »}, {« link »: « mailto:mairie.rougon@gmail.com »}, {« link »: « mailto:nathaliebacquartmairierougon@gmail.com »}]
Toute la journée, plongez dans des photographies anciennes et contemporaines des restanques, bergeries et paysages pastoraux, cabanes de bergers, illustrant l’évolution des usages.

©Mairie Rougon