Exposition “Paysages façonnés”, Salle du Balconnier, Rougon
samedi 19 septembre 2026 · Salle du Balconnier · Rougon
Informations pratiques
Exposition “Paysages façonnés” 19 et 20 septembre Salle du Balconnier Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Toute la journée, plongez dans des photographies anciennes et contemporaines des restanques, bergeries et paysages pastoraux, cabanes de bergers, illustrant l’évolution des usages.
Des regards croisés sur les archives photographiques et sur nos paysages façonnés par l’homme depuis des millémanires.
RDV Salle du Balconnier.
Infos : 04 92 83 76 89 / lapaludsurverdon@verdontourisme.com
mairie.rougon@gmail.com / nathaliebacquartmairierougon@gmail.com
Salle du Balconnier 2 Grande Rue, 04120 Rougon Rougon 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:lapaludsurverdon@verdontourisme.com »}, {« link »: « mailto:mairie.rougon@gmail.com »}, {« link »: « mailto:nathaliebacquartmairierougon@gmail.com »}]
Toute la journée, plongez dans des photographies anciennes et contemporaines des restanques, bergeries et paysages pastoraux, cabanes de bergers, illustrant l’évolution des usages.
©Mairie Rougon