Exposition “Paysages façonnés”, Salle du Balconnier, Rougon

Informations pratiques

Exposition “Paysages façonnés” 19 et 20 septembre Salle du Balconnier Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Toute la journée, plongez dans des photographies anciennes et contemporaines des restanques, bergeries et paysages pastoraux, cabanes de bergers, illustrant l’évolution des usages.

Des regards croisés sur les archives photographiques et sur nos paysages façonnés par l’homme depuis des millémanires.

RDV Salle du Balconnier.

Infos : 04 92 83 76 89 / lapaludsurverdon@verdontourisme.com

mairie.rougon@gmail.com / nathaliebacquartmairierougon@gmail.com

Salle du Balconnier 2 Grande Rue, 04120 Rougon Rougon 04120 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:lapaludsurverdon@verdontourisme.com »}, {« link »: « mailto:mairie.rougon@gmail.com »}, {« link »: « mailto:nathaliebacquartmairierougon@gmail.com »}]

Toute la journée, plongez dans des photographies anciennes et contemporaines des restanques, bergeries et paysages pastoraux, cabanes de bergers, illustrant l’évolution des usages.

©Mairie Rougon