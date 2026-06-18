Exposition Paysages incertains Chapelle de l’hôpital Pornic
Exposition Paysages incertains Chapelle de l’hôpital Pornic samedi 26 septembre 2026.
Pornic
Exposition Paysages incertains
Chapelle de l’hôpital 26 rue du Maréchal Foch Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:30:00
fin : 2026-10-06 13:00:00
Date(s) :
2026-09-26 2026-09-27 2026-09-28 2026-09-29 2026-09-30 2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-05 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10
Quand le monde vacille, l’art se fait sensible.
Des représentations artistiques du monde sur des peintures et des cyanotypes sont exposées à la Chapelle de l’Hôpital à Pornic. Trois artistes posent des regards sensibles sur le monde en mettant au cœur de l’exposition des scènes de paysages incertains.
Qui sont les exposants ?
Yves Alleaume, peintre
Isabelle Lecoq-Billaud (Isou), artiste spécialisé dans le cyanotype
Jean-Pierre Pouyat, peintre
Informations pratiques
Entrée libre et gratuite
Stationnement à proximité au parking de la Chapelle (zone bleue)
Toilettes à proximité
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Ne manquez pas sur Destination Pornic cette exposition artistique pour prendre conscience du monde qui nous entoure à travers l’éveil d’un regard !
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Chapelle de l’hôpital 26 rue du Maréchal Foch Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11
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English :
%A0When the world is in turmoil, art becomes a source of comfort.
L’événement Exposition Paysages incertains Pornic a été mis à jour le 2026-06-16 par I_OT Pornic
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