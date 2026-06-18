Exposition Paysages incertains Chapelle de l’hôpital Pornic

Pornic

Exposition Paysages incertains

Chapelle de l’hôpital 26 rue du Maréchal Foch Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 10:30:00

fin : 2026-10-06 13:00:00

Date(s) :

2026-09-26 2026-09-27 2026-09-28 2026-09-29 2026-09-30 2026-10-01 2026-10-02 2026-10-03 2026-10-04 2026-10-05 2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10

Quand le monde vacille, l’art se fait sensible.

Des représentations artistiques du monde sur des peintures et des cyanotypes sont exposées à la Chapelle de l’Hôpital à Pornic. Trois artistes posent des regards sensibles sur le monde en mettant au cœur de l’exposition des scènes de paysages incertains.

Qui sont les exposants ?

Yves Alleaume, peintre

Isabelle Lecoq-Billaud (Isou), artiste spécialisé dans le cyanotype

Jean-Pierre Pouyat, peintre

Informations pratiques

Entrée libre et gratuite

Stationnement à proximité au parking de la Chapelle (zone bleue)

Toilettes à proximité

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Ne manquez pas sur Destination Pornic cette exposition artistique pour prendre conscience du monde qui nous entoure à travers l’éveil d’un regard !

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Chapelle de l’hôpital 26 rue du Maréchal Foch Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11

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English :

%A0When the world is in turmoil, art becomes a source of comfort.

L’événement Exposition Paysages incertains Pornic a été mis à jour le 2026-06-16 par I_OT Pornic