Exposition : paysages réinventés, Atelier-galerie d’art, Lecques
samedi 19 septembre 2026 · Atelier-galerie d'art · Lecques
Informations pratiques
Exposition : paysages réinventés 19 et 20 septembre Atelier-galerie d’art Gard
Animation limitée à 10 personnes. Réservation recommandée pour les groupes de plus de 5 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Découvrez les créations originales de l’Atelier des Paysages Miniatures à travers une présentation consacrée aux paysages réinventés.
Atelier-galerie d’art 86 rue du 26 août 1944, 30250 Lecques Lecques 30250 Gard Occitanie 07 81 07 14 84 Venez découvrir un atelier-galerie d’art au village de Lecques.
Présentation des créations de l’Atelier des Paysages Miniatures: les paysages réinventés.
Frédéric Lacombe Gautrand©