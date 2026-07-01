Exposition : paysages réinventés, Atelier-galerie d’art, Lecques

Informations pratiques

Exposition : paysages réinventés 19 et 20 septembre Atelier-galerie d’art Gard

Animation limitée à 10 personnes. Réservation recommandée pour les groupes de plus de 5 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les créations originales de l’Atelier des Paysages Miniatures à travers une présentation consacrée aux paysages réinventés.

Atelier-galerie d’art 86 rue du 26 août 1944, 30250 Lecques Lecques 30250 Gard Occitanie 07 81 07 14 84 Venez découvrir un atelier-galerie d’art au village de Lecques.

Présentation des créations de l’Atelier des Paysages Miniatures: les paysages réinventés.

Frédéric Lacombe Gautrand©