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Exposition Paysages Vosgiens Le Valtin

Exposition Paysages Vosgiens Le Valtin mercredi 1 juillet 2026.

Ville : 88230 Le Valtin

Département : Vosges

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : lundi 31 août 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Le Valtin

Exposition Paysages Vosgiens

Le Valtin Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Exposition des toiles de Gérard Petitdidier, en sa présence.Tout public
0  .

Le Valtin 88230 Vosges Grand Est +33 3 89 77 90 30 

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English :

Exhibition of Gérard Petitdidier’s paintings, in his presence.

L’événement Exposition Paysages Vosgiens Le Valtin a été mis à jour le 2026-06-08 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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