Le Valtin

Exposition Paysages Vosgiens

Le Valtin Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 14:00:00

fin : 2026-08-31 18:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Exposition des toiles de Gérard Petitdidier, en sa présence.Tout public

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Le Valtin 88230 Vosges Grand Est +33 3 89 77 90 30

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English :

Exhibition of Gérard Petitdidier’s paintings, in his presence.

L’événement Exposition Paysages Vosgiens Le Valtin a été mis à jour le 2026-06-08 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES