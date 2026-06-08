Exposition Paysages Vosgiens Le Valtin
Exposition Paysages Vosgiens Le Valtin mercredi 1 juillet 2026.
Le Valtin
Exposition Paysages Vosgiens
Le Valtin Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-01 14:00:00
fin : 2026-08-31 18:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Exposition des toiles de Gérard Petitdidier, en sa présence.Tout public
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Le Valtin 88230 Vosges Grand Est +33 3 89 77 90 30
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English :
Exhibition of Gérard Petitdidier’s paintings, in his presence.
L’événement Exposition Paysages Vosgiens Le Valtin a été mis à jour le 2026-06-08 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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