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Rencontre internationale cors des alpes Le Valtin

Rencontre internationale cors des alpes Le Valtin dimanche 12 juillet 2026.

Adresse : Col de la Schlucht

Ville : 88230 Le Valtin

Département : Vosges

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 0 Gratuit

Le Valtin

Rencontre internationale cors des alpes

Col de la Schlucht Le Valtin Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12

A partir de 11 heures. Plusieurs concerts dans les établissements du Col de La Schlucht et des proches environs, suivis d’un concert collectif. La journée se terminera par une messe à la Chapelle Notre Dame des Chaumes. Programme détaillé ci-joint.Tout public
0  .

Col de la Schlucht Le Valtin 88230 Vosges Grand Est +33 3 29 22 09 78 

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English :

Starting at 11 a.m. Several concerts in establishments on Col de La Schlucht and the surrounding area, followed by a collective concert. The day ends with a mass at Chapelle Notre Dame des Chaumes. Detailed program attached.

L’événement Rencontre internationale cors des alpes Le Valtin a été mis à jour le 2026-04-24 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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