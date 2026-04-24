Rencontre internationale cors des alpes Le Valtin
Rencontre internationale cors des alpes Le Valtin dimanche 12 juillet 2026.
Le Valtin
Rencontre internationale cors des alpes
Col de la Schlucht Le Valtin Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
A partir de 11 heures. Plusieurs concerts dans les établissements du Col de La Schlucht et des proches environs, suivis d’un concert collectif. La journée se terminera par une messe à la Chapelle Notre Dame des Chaumes. Programme détaillé ci-joint.Tout public
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Col de la Schlucht Le Valtin 88230 Vosges Grand Est +33 3 29 22 09 78
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English :
Starting at 11 a.m. Several concerts in establishments on Col de La Schlucht and the surrounding area, followed by a collective concert. The day ends with a mass at Chapelle Notre Dame des Chaumes. Detailed program attached.
L’événement Rencontre internationale cors des alpes Le Valtin a été mis à jour le 2026-04-24 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES