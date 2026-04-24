Le Valtin

Rencontre internationale cors des alpes

Col de la Schlucht Le Valtin Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

A partir de 11 heures. Plusieurs concerts dans les établissements du Col de La Schlucht et des proches environs, suivis d’un concert collectif. La journée se terminera par une messe à la Chapelle Notre Dame des Chaumes. Programme détaillé ci-joint.Tout public

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Col de la Schlucht Le Valtin 88230 Vosges Grand Est +33 3 29 22 09 78

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English :

Starting at 11 a.m. Several concerts in establishments on Col de La Schlucht and the surrounding area, followed by a collective concert. The day ends with a mass at Chapelle Notre Dame des Chaumes. Detailed program attached.

L’événement Rencontre internationale cors des alpes Le Valtin a été mis à jour le 2026-04-24 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES