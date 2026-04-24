Vergt

Exposition peintres et photographes

Mairie Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-15

Exposition de peintres et photographes amateurs et professionnels dans le cadre de la Fête de la Fraise, dans le Hall de la Mairie de Vergt samedi 16 2026 de 11h à 18h et dimanche 17 mai 2026 de 9h à 18h.

Exposition de peintres et photographes amateurs et professionnels organisée par Vergt Patrimoine dans le cadre de la Fête de la Fraise.

Rendez-vous dans le Hall de la Mairie de Vergt samedi 16 2026 de 11h à 18h et dimanche 17 mai 2026 de 9h à 18h.

Vernissage vendredi 15 mai à 18h30, salle Biaussat.

Avec la participation des écoles.

Entrée libre .

Mairie Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 32 31 33

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English : Exposition peintres et photographes

Exhibition of amateur and professional painters and photographers as part of the Strawberry Festival, in the Hall of the Vergt Town Hall, Saturday 16 2026, 11am to 6pm and Sunday 17 May 2026, 9am to 6pm.

L’événement Exposition peintres et photographes Vergt a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux