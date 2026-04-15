Multimodalité et vélo à la Fête de la Fraise, Fête de la Fraise à Vergt, Vergt

Multimodalité et vélo à la Fête de la Fraise Dimanche 17 mai, 09h00 Fête de la Fraise à Vergt Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-17T09:00:00+02:00 – 2026-05-17T17:30:00+02:00

Rejoignez Des Jantes et des Gens, implantés au Gour de l’Arche à Périgueux et au Silot à Chamiers, pour notre animation ludique Itinéraires Bis et Multimodale (le jeu) le samedi 17 mai 2026 à la Fête de la Fraise de Vergt ! Dans l’ambiance festive des fraises locales, nous vous proposons un jeu interactif pour explorer des mobilités durables et inclusives, combinant vélo, marche, bus et covoiturage vers ce rendez-vous gourmand incontournable de Dordogne.

Le concept du jeu « Itinéraires Bis et Multimodaux » :

Un parcours ludique en équipe ou individuel où vous composez votre trajet idéal pour venir à Vergt :

Découvrez la multimodalité durable et inclusive : Évitez les pièges , calculez temps/distances, évaluez l’empreinte carbone …

Animations fun : Une tente immersive sur la mobilité et un jeu de carte pour comprendre la multimodalité de façon ludique et éducative.

Familles et adultes bienvenue : adultes (stratégie multimodale), familles (jeu de carte coopératif). Durée : 15-20 min par partie.

À la fin, repartez avec des astuces de mobilité, bons plans transport en dordogne pour futures fêtes locales, et invitation à nos ateliers réparation au Gour de l’Arche ou Silot.

Objectifs :

Rendre la multimodalité accessible et fun pour adopter le vélo au quotidien.

Promouvoir Vergt comme destination vélo-friendly avec ses fraises .

Renforcer liens sociaux lors de la fête, en valorisant économie solidaire et transition écologique.

Ouverte à tous : familles, cyclistes, producteurs, visiteurs…

Pratique : 17 mai 2026, stand Des Jantes et des Gens à Vergt (8h – 18h ). Gratuit, sans inscription.

Contact : contact@desjantesetdesgens.fr. Infos sur Facebook/Instagram !

Fête de la Fraise à Vergt 24380 Vergt Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:contact@desjantesetdesgens.fr »}]

Multimodalité & Vélo à la Fête de la Fraise ! Des Jantes et des Gens : ateliers test VAE, animation, contrôle gratuit. Vélos + fraises = mobilité durable et festive pour tous !