EXPOSITION PEINTUE MÉDIATHÈQUE Le Fousseret
mardi 11 août 2026 · MÉDIATHÈQUE · Le Fousseret
Informations pratiques
Le Fousseret
EXPOSITION PEINTUE
MÉDIATHÈQUE 4 Rue Notre Dame Le Fousseret Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-11
L’association L’atelier des artistes de Martres Tolosane vous présente les œuvres des adhérents et de leurs professeurs du 11 au 29 août à la Médiathèque du Fousseret.
Entrée libre et gratuite aux horaires d’ouverture de la médiathèque.
Vous êtes conviés au vernissage le mercredi 12 août à partir de 18h pour passer un moment convivial et gourmand. .
MÉDIATHÈQUE 4 Rue Notre Dame Le Fousseret 31430 Haute-Garonne Occitanie +33 9 64 11 77 71 service.culturel@mairie-lefousseret.fr
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English :
The L’atelier des artistes association in Martres Tolosane presents the works of its members and their teachers%from August 11 to 29 at the Fousseret Media Library.
L’événement EXPOSITION PEINTUE Le Fousseret a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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