Exposition peinture Accous
Exposition peinture Accous samedi 23 mai 2026.
Accous
Exposition peinture
Salle Espiate Accous Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Les élèves de l’atelier Miskaï exposent leurs peintures à la salle des fêtes.
Venez découvrir leurs univers, leurs couleurs, leurs progrès… et partager un moment convivial autour de la peinture.
Atelier doodle sur place Petits et grands bienvenus ! Remplis, dessine, invente… et repars avec ta création. .
Salle Espiate Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 92 60 11 miskaiso64@gmail.com
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English : Exposition peinture
L’événement Exposition peinture Accous a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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