Accous

Exposition peinture

Salle Espiate Accous Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Les élèves de l’atelier Miskaï exposent leurs peintures à la salle des fêtes.

Venez découvrir leurs univers, leurs couleurs, leurs progrès… et partager un moment convivial autour de la peinture.

Atelier doodle sur place Petits et grands bienvenus ! Remplis, dessine, invente… et repars avec ta création. .

Salle Espiate Accous 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 92 60 11 miskaiso64@gmail.com

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English : Exposition peinture

L’événement Exposition peinture Accous a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme du Haut-Béarn