Exposition peinture avec Pauline Jamet Salle René Deffain Préfailles

Préfailles

Exposition peinture avec Pauline Jamet

Salle René Deffain 29 Grande Rue Préfailles Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-20 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-23

Découvrez à Préfailles les réalisations artistiques d’une jeune artiste préfaillaise Pauline Jamet.

Portrait de l’artiste

Ayant réalisé des études dans l’art à Saint-Nazaire puis à Tours, Pauline Jamet est passionnée de peintures et de dessins. Cette jeune artiste invite son public à venir découvrir ses nombreuses œuvres réalisées avec finesse et détail. Elle a d’ailleurs fait des expositions collectives à Paris en 2023 au Shakirail avec le collectif Curry Vavart et dans les Yvelines au Salon Arbustes 2020,2022.

Un univers artisitique très varié

Elle aime représenter des thèmes très différents les uns des autres. Notamment des natures reposées autrement dit natures mortes , du paysage, des scènes de vie, du décor floral, maritime, animal et végétal. Elle utilise des crayons de couleur sur papier, des encres sur papier coloré, des huiles sur toile.

À voir lors de l’exposition

Peintures

Bon à savoir

Parking à proximité n’oubliez pas votre disque bleu car stationnement à durée limitée.

Cette exposition se situe juste à côté de l’office de tourisme de Préfailles.

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Salle René Deffain 29 Grande Rue Préfailles 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 60 37 mairie@prefailles.fr

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English :

Discover the artistic creations of a young Préfailles artist: Pauline Jamet.

L’événement Exposition peinture avec Pauline Jamet Préfailles a été mis à jour le 2026-06-16 par I_OT Pornic