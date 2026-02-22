[Exposition] Peinture comme photo, photo comme peinture Salle du Point de Rencontre Sainte-Marguerite-sur-Mer samedi 25 juillet 2026.

Sainte-Marguerite-sur-Mer

[Exposition] Peinture comme photo, photo comme peinture

Salle du Point de Rencontre / 2460 Rue au2460 Rue aux Juifs Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 11:00:00

fin : 2026-08-01 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16

Du 25 juillet au 16 août 2026, la Salle du Point de Rencontre accueille le Salon d’été, une exposition réunissant trois artistes Claude Ferchal, Nathalie Geoffroy et Catherine Bosquet.

À travers leurs différentes sensibilités et techniques, les artistes proposent un parcours riche en découvertes, entre créativité, couleurs et émotions.

Venez profiter également du vernissage le 25 juillet. .

Salle du Point de Rencontre / 2460 Rue au2460 Rue aux Juifs Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie capailly.bureau@gmail.com

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English : [Exposition] Peinture comme photo, photo comme peinture

L’événement [Exposition] Peinture comme photo, photo comme peinture Sainte-Marguerite-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie