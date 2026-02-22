[Exposition] Peinture comme photo, photo comme peinture Salle du Point de Rencontre Sainte-Marguerite-sur-Mer
[Exposition] Peinture comme photo, photo comme peinture Salle du Point de Rencontre Sainte-Marguerite-sur-Mer samedi 25 juillet 2026.
Sainte-Marguerite-sur-Mer
[Exposition] Peinture comme photo, photo comme peinture
Salle du Point de Rencontre / 2460 Rue au2460 Rue aux Juifs Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 11:00:00
fin : 2026-08-01 19:00:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-15 2026-08-16
Du 25 juillet au 16 août 2026, la Salle du Point de Rencontre accueille le Salon d’été, une exposition réunissant trois artistes Claude Ferchal, Nathalie Geoffroy et Catherine Bosquet.
À travers leurs différentes sensibilités et techniques, les artistes proposent un parcours riche en découvertes, entre créativité, couleurs et émotions.
Venez profiter également du vernissage le 25 juillet. .
Salle du Point de Rencontre / 2460 Rue au2460 Rue aux Juifs Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie capailly.bureau@gmail.com
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English : [Exposition] Peinture comme photo, photo comme peinture
L’événement [Exposition] Peinture comme photo, photo comme peinture Sainte-Marguerite-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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