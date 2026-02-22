[Randonnée] Découverte de la biodiversité Sainte-Marguerite-sur-Mer
[Randonnée] Découverte de la biodiversité Sainte-Marguerite-sur-Mer mercredi 8 juillet 2026.
Sainte-Marguerite-sur-Mer
[Randonnée] Découverte de la biodiversité
Rendez-vous au parking de la plage Route de la Mer Sainte-Marguerite-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-19 2026-08-05
Envie d’évasion et de découvertes ?
Partez en randonnée pour explorer la richesse de la biodiversité locale !
À travers cette sortie conviviale, vous aurez l’occasion d’observer de près la faune et la flore qui peuplent nos paysages.
Un moment idéal pour se ressourcer, partager une aventure en pleine nature et en apprendre davantage sur l’environnement qui nous entoure. Ne manquez pas cette belle occasion de vous reconnecter avec la nature ! .
Rendez-vous au parking de la plage Route de la Mer Sainte-Marguerite-sur-Mer 76119 Seine-Maritime Normandie +33 6 61 56 10 02 eco2nature@gmail.com
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English : [Randonnée] Découverte de la biodiversité
L’événement [Randonnée] Découverte de la biodiversité Sainte-Marguerite-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-13 par Seine-Maritime Attractivité
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