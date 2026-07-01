Informations pratiques

Le Mesnil-Garnier

Exposition peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès

Ancienne école Le Mesnil-Garnier Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-25 15:00:00

fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Exposition peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès à la salle de l’ancienne école du Mesnil-Garnier. .

Ancienne école Le Mesnil-Garnier 50450 Manche Normandie francois.halie@live.fr

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English : Exposition peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès

L’événement Exposition peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès Le Mesnil-Garnier a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme