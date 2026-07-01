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AGENDA · Le Mesnil-Garnier

Exposition peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès Le Mesnil-Garnier

samedi 25 juillet 2026 · Le Mesnil-Garnier

Exposition peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès Le Mesnil-Garnier

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Ancienne école
Ville
50450 Le Mesnil-Garnier
Département
Manche
Tarif

Le Mesnil-Garnier

Exposition peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès

Ancienne école Le Mesnil-Garnier Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-25 15:00:00
fin : 2026-08-09 19:00:00

Date(s) :
2026-07-25

Exposition peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès à la salle de l’ancienne école du Mesnil-Garnier.   .

Ancienne école Le Mesnil-Garnier 50450 Manche Normandie   francois.halie@live.fr

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English : Exposition peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès

L’événement Exposition peinture de François Halie et du poète Vincent Pachès Le Mesnil-Garnier a été mis à jour le 2026-07-15 par Coutances Tourisme

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