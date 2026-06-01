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Exposition Peinture et sculpture, Le Clos des Arts, Les Mages

Exposition Peinture et sculpture, Le Clos des Arts, Les Mages

Exposition Peinture et sculpture, Le Clos des Arts, Les Mages samedi 6 juin 2026.

Lieu : Le Clos des Arts

Adresse : 30960 Les Mages

Ville : 30960 Les Mages

Département : Gard

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Exposition Peinture et sculpture 6 – 20 juin Le Clos des Arts Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T19:00:00+02:00

Le Clos des Arts 30960 Les Mages Les Mages 30960 Gard Occitanie
Les artistes David Jamin, peintre, et Olivier Schoenenberger, sculpteur, se réunissent pour proposer une exposition mettant en lumière leur style. Exposition Peinture