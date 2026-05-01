Exposition peinture et sculpture métal Quai Baron Gérard Port-en-Bessin-Huppain

Port-en-Bessin-Huppain

Exposition peinture et sculpture métal

Quai Baron Gérard Galerie du Quai Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-11 10:30:00

fin : 2026-05-17 12:30:00

Date(s) :

2026-05-11 2026-05-12

L’Atelier des Artistes de la Tour Vauban, Port en Bessin, autodidactes ou formés auprès de peintres normands, expose peintures et sculptures métal, réalisations variées.

Nous puisons notre inspiration dans la nature, l’univers marin, animalier, dans des styles réalistes ou décalés.

L’Atelier des Artistes de la Tour Vauban, Port en Bessin, autodidactes ou formés auprès de peintres normands, expose peintures et sculptures métal, réalisations variées.

Nous puisons notre inspiration dans la nature, l’univers marin, animalier, dans des styles réalistes ou décalés. .

Quai Baron Gérard Galerie du Quai Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 6 76 82 47 54 pascale.marie6@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition peinture et sculpture métal

L’Atelier des Artistes de la Tour Vauban, Port en Bessin, self-taught or trained by Norman painters, exhibits a variety of paintings and metal sculptures.

We draw our inspiration from nature, the marine world and animals, in both realistic and offbeat styles.

L’événement Exposition peinture et sculpture métal Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Bayeux Intercom