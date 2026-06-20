Exposition peinture Germaine Puylaert Salle des Fêtes Pléhédel

Pléhédel

Exposition peinture Germaine Puylaert

Salle des Fêtes Place du Printemps Pléhédel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 14:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

La salle des fêtes de Pléhédel accueille une exposition consacrée à l’œuvre de Germaine Puylaert, artiste peintre engagée de nature. Originaire des Flandres et diplômée de l’Académie royale de Belgique, Germaine Puylaert a puisé son inspiration dans la nature tout au long de sa vie. Son enfance passée en Afrique équatoriale, au contact de la forêt, a profondément marqué sa sensibilité artistique. Installée plus tard dans le sud-ouest de la France, elle traduit la lumière et la richesse florale des paysages du Midi à travers portraits, arbres, natures mortes, scènes de bord de mer et inspirations extrême-orientales. Cette exposition rend hommage à une artiste pour qui la peinture était aussi un engagement pour la beauté et la fragilité du vivant. .

Salle des Fêtes Place du Printemps Pléhédel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 22 31 37

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L’événement Exposition peinture Germaine Puylaert Pléhédel a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol