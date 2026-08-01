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AGENDA · Saint-Paul-en-Born

Exposition Peinture Marine Ondra Saint-Paul-en-Born

vendredi 7 août 2026 · Saint-Paul-en-Born

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
gare de l'Art
Ville
40200 Saint-Paul-en-Born
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Saint-Paul-en-Born

Exposition Peinture Marine Ondra

gare de l’Art Saint-Paul-en-Born Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Marine Ondra
?? Du 7 août au 30 août
Vernissage le Vendredi 7 août à 19h
Rejoignez-nous pour découvrir l’univers vibrant de Marine Ondra, une artiste plasticienne à la croisée du design graphique et des formes de la nature.
?? Découvrez son univers https://marine-ondra.com/
??? Entrée libre

Ouverture
Mer 10-12h et 15h-18h
Sam 10-12h et 15h-18h
Dim 10-12h et 14h-18h   .

gare de l’Art Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine   lagaredelart@gmail.com

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English : Exposition Peinture Marine Ondra

L’événement Exposition Peinture Marine Ondra Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Mimizan

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