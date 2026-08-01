Exposition Peinture Marine Ondra Saint-Paul-en-Born
vendredi 7 août 2026 · Saint-Paul-en-Born
Informations pratiques
Saint-Paul-en-Born
Exposition Peinture Marine Ondra
gare de l’Art Saint-Paul-en-Born Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Marine Ondra
?? Du 7 août au 30 août
Vernissage le Vendredi 7 août à 19h
Rejoignez-nous pour découvrir l’univers vibrant de Marine Ondra, une artiste plasticienne à la croisée du design graphique et des formes de la nature.
?? Découvrez son univers https://marine-ondra.com/
??? Entrée libre
Ouverture
Mer 10-12h et 15h-18h
Sam 10-12h et 15h-18h
Dim 10-12h et 14h-18h .
gare de l’Art Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine lagaredelart@gmail.com
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English : Exposition Peinture Marine Ondra
L’événement Exposition Peinture Marine Ondra Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Mimizan
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