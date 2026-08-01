Informations pratiques

Saint-Paul-en-Born

Spectacle de contes

GARE DE L’ART SAINT PAUL EN BORN Saint-Paul-en-Born Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 11:00:00

fin : 2026-08-06 12:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Contes pour petits et grands d’ici où d’ailleurs. .

GARE DE L’ART SAINT PAUL EN BORN Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 95 88 92 marieceline31@hotmail.com

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English : Spectacle de contes

L’événement Spectacle de contes Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Mimizan