AGENDA · Saint-Paul-en-Born
Spectacle de contes Saint-Paul-en-Born
jeudi 6 août 2026 · Saint-Paul-en-Born
Informations pratiques
Saint-Paul-en-Born
Spectacle de contes
GARE DE L’ART SAINT PAUL EN BORN Saint-Paul-en-Born Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 11:00:00
fin : 2026-08-06 12:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Contes pour petits et grands d’ici où d’ailleurs. .
GARE DE L’ART SAINT PAUL EN BORN Saint-Paul-en-Born 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 95 88 92 marieceline31@hotmail.com
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English : Spectacle de contes
L’événement Spectacle de contes Saint-Paul-en-Born a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Mimizan
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