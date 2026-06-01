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exposition peinture Montbellet

exposition peinture Montbellet vendredi 26 juin 2026.

Adresse : la chapelle des arts

Ville : 71260 Montbellet

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montbellet

exposition peinture

la chapelle des arts Montbellet Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28

Date(s) :
2026-06-26

Odile MARKT-CHASSIGNOL peinte aquarelle et encre
Eliane BRUN peintre pastel-acrylique
Héloïse BRUN encre-créations IA   .

la chapelle des arts Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 39 27 28  francois.belut@orange.fr

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English : exposition peinture

L’événement exposition peinture Montbellet a été mis à jour le 2026-06-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

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