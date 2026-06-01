Montbellet

exposition peinture

la chapelle des arts Montbellet Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-26

Odile MARKT-CHASSIGNOL peinte aquarelle et encre

Eliane BRUN peintre pastel-acrylique

Héloïse BRUN encre-créations IA .

la chapelle des arts Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 39 27 28 francois.belut@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : exposition peinture

L’événement exposition peinture Montbellet a été mis à jour le 2026-06-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II