exposition peinture Montbellet
exposition peinture Montbellet vendredi 26 juin 2026.
Montbellet
exposition peinture
la chapelle des arts Montbellet Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Odile MARKT-CHASSIGNOL peinte aquarelle et encre
Eliane BRUN peintre pastel-acrylique
Héloïse BRUN encre-créations IA .
la chapelle des arts Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 38 39 27 28 francois.belut@orange.fr
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English : exposition peinture
L’événement exposition peinture Montbellet a été mis à jour le 2026-06-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II