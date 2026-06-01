Fête du solstice au Moulin des Essarts à Montbellet (71), Montbellet, Montbellet

Fête du solstice au Moulin des Essarts à Montbellet (71) Dimanche 21 juin, 10h00 Montbellet Saône-et-Loire

entrée à prix libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Montbellet Moulin des Essarts 71260 Montbellet Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Portes ouvertes de la ferme – thème « paysans, artisans, ce que la main sait » paysan boulanger ferme bio

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