Les Journées Timbrées Montbellet

Montbellet

Les Journées Timbrées

Le Relais des Arts Montbellet Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-04

LE RELAIS DES ARTS A LE PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR À SA QUATRIÈME ÉDITION DE SON FESTIVAL DE THÉÂTRE

Pour la quatrième édition des Journées Timbrées, le Relais des Arts sera le théâtre de trois jours de plaisir culturel.

Au programme cette année cinq spectacles aux thématiques très variées Un spectacle d’humour, un classique revisité d’une pièce de Musset, un seul en scène d’après Maupassant, un spectacle dans la maison et un spectacle jeune public…

De quoi ravir tous les spectateurs, quel que soit leur âge et leurs goûts. Entre les spectacles vous pourrez acheter de quoi boire et manger, le tout fait par des producteurs locaux, et profiter des espaces extérieurs et intérieurs aménagés pour que toutes et tous se sentent comme chez eux.N’hésitez pas à venir découvrir ce parcours théâtral que l’équipe du Relais a imaginé pour vous !

TARIF RESPONSABLE

15€, 20€ ou 30€… Dans un idéal de démocratisation culturelle, nous pratiquons un tarif à prix libre à partir de 15€. C’est vous qui choisissez selon vos moyens !

TARIF ENFANT

Moins de 12 ans 8€

Pour sa quatrième édition, le Relais des Arts vous a ouvert encore plus grand ses portes pour vivre ensemble trois journées pleines de partage, de rencontres et de découvertes. La fête s’est mêlée à la culture dans une ambiance conviviale, où chacun aura trouvé sa place, petit ou grand.

Pour les enfants, des jeux et animations ont été prévus chaque jour, pour que toute la famille puisse profiter pleinement de cette parenthèse. .

Le Relais des Arts Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 62 23 97 04 compagniedesaleas@gmail.com

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English : Les Journées Timbrées

L’événement Les Journées Timbrées Montbellet a été mis à jour le 2026-05-21 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)