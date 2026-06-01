Yutz

Exposition peinture Mosella petites oeuvres sur la Moselle

100 Grand Rue Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La suite d’expositions modulables du travail de l’artiste ( peintre, graveur, aquarelliste ) Wayne SLEETH dans la belle maisonette des bains au coeur de la ville de Yutz.Tout public

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100 Grand Rue Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 78 41

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English :

A series of temporary exhibitions featuring the work of artist (painter, printmaker, watercolorist) Wayne SLEETH at the charming Maisonette des Bains in the heart of the town of Yutz.

L’événement Exposition peinture Mosella petites oeuvres sur la Moselle Yutz a été mis à jour le 2026-06-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME