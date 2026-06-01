Exposition peinture Mosella petites oeuvres sur la Moselle Yutz
Exposition peinture Mosella petites oeuvres sur la Moselle Yutz samedi 20 juin 2026.
Yutz
Exposition peinture Mosella petites oeuvres sur la Moselle
100 Grand Rue Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La suite d’expositions modulables du travail de l’artiste ( peintre, graveur, aquarelliste ) Wayne SLEETH dans la belle maisonette des bains au coeur de la ville de Yutz.Tout public
0 .
100 Grand Rue Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 50 78 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A series of temporary exhibitions featuring the work of artist (painter, printmaker, watercolorist) Wayne SLEETH at the charming Maisonette des Bains in the heart of the town of Yutz.
L’événement Exposition peinture Mosella petites oeuvres sur la Moselle Yutz a été mis à jour le 2026-06-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
À voir aussi à Yutz (Moselle)
- Fête de la musique Yutz 21 juin 2026
- Théâtre Le kangourou à bretelles Yutz 25 juin 2026