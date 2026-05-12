Yutz

Fête de la musique

19 Rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-21 15:00:00

fin : 2026-06-21 22:00:00

Date(s) :

2026-06-21

La Paroisse Protestante de Yutz vous donne rendez-vous pour célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance conviviale et festive.

Tout au long de l’après-midi et de la soirée, profitez d’animations musicales variées dans le cadre chaleureux du jardin du presbytère et du temple protestant.

Une buvette et une petite restauration seront également proposées sur place pour accompagner ce moment de partage et de découverte musicale.Tout public

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19 Rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 9 54 50 42 13 protestants.yutz@gmail.com

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English :

The Protestant parish of Yutz invites you to celebrate the Fête de la Musique in a convivial and festive atmosphere.

Throughout the afternoon and evening, enjoy a variety of musical entertainment in the warm setting of the presbytery garden and Protestant temple.

Refreshments and snacks will also be available on site, to accompany this moment of musical discovery and sharing.

L’événement Fête de la musique Yutz a été mis à jour le 2026-05-12 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME