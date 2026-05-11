Yutz

Silence, on craque

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’École Municipale de Musique de Yutz vous invite à découvrir Silence on craque ! , un spectacle original mêlant musique, mise en scène et émotions en direct.

Entre univers visuel immersif et performance live, cette création promet une soirée artistique surprenante portée par les talents de l’école municipale.

Réservation obligatoire.Tout public

0 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

The École Municipale de Musique de Yutz invites you to discover Silence on craque! , an original show combining music, staging and live emotions.

A blend of immersive visuals and live performance, this creation promises a surprising artistic evening featuring the talents of the municipal school.

Reservations required.

L’événement Silence, on craque Yutz a été mis à jour le 2026-05-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME