Vous avez dit Hans Zimmer ? Yutz

Vous avez dit Hans Zimmer ? Yutz samedi 13 juin 2026.

Vous avez dit Hans Zimmer ?

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Les orchestres symphoniques de l’école municipale de musique de Yutz et du conservatoire de Thionville s’associent pour une grande soirée de concert autour des musiques de films célèbres de Hans Zimmer. Des partitions spécialement arrangées d’Inception, Gladiator et autres Pirates des Caraïbes sont interprétées par une soixantaine de musiciens sur scène.Tout public

0 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

English :

The symphony orchestras of the École municipale de musique de Yutz and the Conservatoire de Thionville join forces for a grand evening concert featuring Hans Zimmer’s famous film scores. Specially arranged scores from Inception, Gladiator and Pirates of the Caribbean are performed by some 60 musicians on stage.

German :

Die Symphonieorchester der Ecole municipale de musique de Yutz und des Konservatoriums von Thionville schließen sich für einen großen Konzertabend rund um die berühmte Filmmusik von Hans Zimmer zusammen. Speziell arrangierte Partituren aus Inception, Gladiator und anderen Piraten der Karibik werden von rund 60 Musikern auf der Bühne gespielt.

Italiano :

Le orchestre sinfoniche della scuola comunale di musica di Yutz e del conservatorio di Thionville uniscono le forze per una grande serata di concerti basati sulle famose colonne sonore di Hans Zimmer. Partiture appositamente arrangiate di Inception, Gladiator e Pirati dei Caraibi saranno eseguite da una sessantina di musicisti sul palco.

Espanol :

Las orquestas sinfónicas de la escuela municipal de música de Yutz y del conservatorio de Thionville se unen para ofrecer una gran velada de conciertos basados en las famosas partituras cinematográficas de Hans Zimmer. Unos sesenta músicos interpretarán en el escenario partituras especialmente arregladas de Inception, Gladiator y Piratas del Caribe.

L’événement Vous avez dit Hans Zimmer ? Yutz a été mis à jour le 2025-08-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME