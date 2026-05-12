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Exposition peinture Tournon-Saint-Martin

Exposition peinture Tournon-Saint-Martin

Exposition peinture Tournon-Saint-Martin mardi 30 juin 2026.

Adresse : 12 rue Grande

Ville : 36220 Tournon-Saint-Martin

Département : Indre

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Tarif : Gratuit

Tournon-Saint-Martin

Exposition peinture

12 rue Grande Tournon-Saint-Martin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-30
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-06-30

Une vingtaine de tableaux de l’artiste locale Huguette Reuillon.
Une vingtaine de tableaux de l’artiste locale Huguette Reuillon.   .

12 rue Grande Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 96 51  tournon@mediathequesdelabrenne.fr

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5 panels on the history of vinyl.

L’événement Exposition peinture Tournon-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Brenne

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