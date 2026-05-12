Tournon-Saint-Martin

Exposition peinture

12 rue Grande Tournon-Saint-Martin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-06-30

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-06-30

Une vingtaine de tableaux de l’artiste locale Huguette Reuillon.

Une vingtaine de tableaux de l’artiste locale Huguette Reuillon. .

12 rue Grande Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 96 51 tournon@mediathequesdelabrenne.fr

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English :

5 panels on the history of vinyl.

L’événement Exposition peinture Tournon-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Brenne