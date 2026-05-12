Exposition peinture Tournon-Saint-Martin
Exposition peinture Tournon-Saint-Martin mardi 30 juin 2026.
Tournon-Saint-Martin
Exposition peinture
12 rue Grande Tournon-Saint-Martin Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-06-30
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-06-30
Une vingtaine de tableaux de l’artiste locale Huguette Reuillon.
Une vingtaine de tableaux de l’artiste locale Huguette Reuillon. .
12 rue Grande Tournon-Saint-Martin 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 96 51 tournon@mediathequesdelabrenne.fr
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5 panels on the history of vinyl.
L’événement Exposition peinture Tournon-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-05-12 par Destination Brenne
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