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Exposition Peintures & Artisanat Biozat

Exposition Peintures & Artisanat Biozat samedi 13 juin 2026.

Adresse : Salles des Associations (proche mairie)

Ville : 03800 Biozat

Département : Allier

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

Biozat

Exposition Peintures & Artisanat

Salles des Associations (proche mairie) Biozat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

La Maison des Artistes et Artisans de Gannat investit Biozat pour un week-end de créations locales. Peintures et artisanat à découvrir en famille, à deux pas de la mairie.
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Salles des Associations (proche mairie) Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 31 79  maison-des-arts@orange.fr

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English :

The Maison des Artistes et Artisans de Gannat takes over Biozat for a weekend of local creations. Paintings and crafts for the whole family to discover, just a stone’s throw from the town hall.

L’événement Exposition Peintures & Artisanat Biozat a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Val de Sioule

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