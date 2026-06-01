Exposition Peintures & Artisanat Biozat
Exposition Peintures & Artisanat Biozat samedi 13 juin 2026.
Biozat
Exposition Peintures & Artisanat
Salles des Associations (proche mairie) Biozat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
La Maison des Artistes et Artisans de Gannat investit Biozat pour un week-end de créations locales. Peintures et artisanat à découvrir en famille, à deux pas de la mairie.
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Salles des Associations (proche mairie) Biozat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 31 79 maison-des-arts@orange.fr
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English :
The Maison des Artistes et Artisans de Gannat takes over Biozat for a weekend of local creations. Paintings and crafts for the whole family to discover, just a stone’s throw from the town hall.
L’événement Exposition Peintures & Artisanat Biozat a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme Val de Sioule
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