Exposition Peintures & Dessins de Marie-Sophie Mejan Tardes
Exposition Peintures & Dessins de Marie-Sophie Mejan Tardes samedi 23 mai 2026.
Tardes
Exposition Peintures & Dessins de Marie-Sophie Mejan
4 Sadournat Tardes Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 15:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-29 2026-06-05
Exposition de Peintures et de Dessins de Marie-Sophie Méjan .
4 Sadournat Tardes 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 52 21 69
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English : Exposition Peintures & Dessins de Marie-Sophie Mejan
L’événement Exposition Peintures & Dessins de Marie-Sophie Mejan Tardes a été mis à jour le 2026-05-04 par Creuse Confluence Tourisme