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Exposition peintures et artisanat d’Art Prévinquières

Exposition peintures et artisanat d’Art Prévinquières dimanche 2 août 2026.

Ville : 12350 Prévinquières

Département : Aveyron

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif : Gratuit

Prévinquières

Exposition peintures et artisanat d’Art

Prévinquières Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-02

39ème exposition de peintures et artisanat d’art. Venez découvrir les créations d’artistes locaux !
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Prévinquières 12350 Aveyron Occitanie +33 6 83 73 07 20 

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English :

39th exhibition of paintings and arts and crafts. Come and discover the creations of local artists!

L’événement Exposition peintures et artisanat d’Art Prévinquières a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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