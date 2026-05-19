Exposition peintures et artisanat d’Art Prévinquières
Exposition peintures et artisanat d’Art Prévinquières dimanche 2 août 2026.
Prévinquières
Exposition peintures et artisanat d’Art
Prévinquières Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-02
39ème exposition de peintures et artisanat d’art. Venez découvrir les créations d’artistes locaux !
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Prévinquières 12350 Aveyron Occitanie +33 6 83 73 07 20
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English :
39th exhibition of paintings and arts and crafts. Come and discover the creations of local artists!
L’événement Exposition peintures et artisanat d’Art Prévinquières a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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