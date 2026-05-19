Prévinquières

Fête de village

Prévinquières Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Samedi

15h animation pêche à l’écrevisse avec la fédération de pêche de l’Aveyron (06 81 31 45 90 06 15 31 25 25) sur le site de La Mouline

Soirée cochon grillé aligot

Dimanche

8h déjeuner aux tripous .

Prévinquières 12350 Aveyron Occitanie cdfprevinquieres@gmail.com

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English :

L’événement Fête de village Prévinquières a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)