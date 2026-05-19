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Fête de village Prévinquières

Fête de village Prévinquières

Fête de village Prévinquières samedi 8 août 2026.

Ville : 12350 Prévinquières

Département : Aveyron

Début : samedi 8 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif :

Prévinquières

Fête de village

Prévinquières Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

Samedi
15h animation pêche à l’écrevisse avec la fédération de pêche de l’Aveyron (06 81 31 45 90 06 15 31 25 25) sur le site de La Mouline
Soirée cochon grillé aligot
Dimanche
8h déjeuner aux tripous   .

Prévinquières 12350 Aveyron Occitanie   cdfprevinquieres@gmail.com

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English :

L’événement Fête de village Prévinquières a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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