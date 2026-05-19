Fête de village Prévinquières
Fête de village Prévinquières samedi 8 août 2026.
Prévinquières
Fête de village
Prévinquières Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Samedi
15h animation pêche à l’écrevisse avec la fédération de pêche de l’Aveyron (06 81 31 45 90 06 15 31 25 25) sur le site de La Mouline
Soirée cochon grillé aligot
Dimanche
8h déjeuner aux tripous .
Prévinquières 12350 Aveyron Occitanie cdfprevinquieres@gmail.com
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English :
L’événement Fête de village Prévinquières a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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