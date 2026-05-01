Exposition Peintures et Gravures La Grande-Fosse
Exposition Peintures et Gravures La Grande-Fosse samedi 9 mai 2026.
La Grande-Fosse
Exposition Peintures et Gravures
14 Le centre La Grande-Fosse Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Florent et Christophe MEYER, père et fils, proposent ici une exposition à quatre mains, les peintures de l’un renvoyant aux sculptures de l’autre.
Les formes et les couleurs des Vosges sont mises à l’honneur dans cette exposition.
L’exposition se tient en parallèle du festival Transversaâles. Retrouvez-y le duo pour un atelier de gravure et impression. Vous serez guidé dans l’exercice pour créer votre propre gravure et vous pourrez l’imprimer avec leurs bons conseils.Tout public
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14 Le centre La Grande-Fosse 88490 Vosges Grand Est +33 6 89 09 17 92
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English :
Florent and Christophe MEYER, father and son, present a four-handed exhibition, one man’s paintings echoing the other’s sculptures.
The shapes and colors of the Vosges are featured in this exhibition.
The exhibition is held in conjunction with the Transversaâles festival. Join the duo for an engraving and printing workshop. You’ll be guided through the exercise of creating your own etching, and then printing it with their expert advice.
L’événement Exposition Peintures et Gravures La Grande-Fosse a été mis à jour le 2026-04-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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