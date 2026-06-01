Exposition peintures et sculptures par Richard Salmon Castelfranc

Castelfranc

Exposition peintures et sculptures par Richard Salmon

RUE DES GABARRIERS Castelfranc Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-19

la Galerie Rideau de Fer a le plaisir de vous convier à l'inauguration de la Déesse Olt qui signifie Lot en occitan une sculpture en calcaire local qui mène du village jusqu'à la rivière

la Galerie Rideau de Fer a le plaisir de vous convier à l'inauguration de la Déesse Olt qui signifie Lot en occitan une sculpture en calcaire local qui mène du village jusqu'à la rivière. L'événement s'accompagne d'une exposition de peintures monumentales également réalisées par Richard Salmon.

Richard est un artiste originaire de Brighton ayant fait carrière à New York en tant que restaurateur d'art. Depuis plusieurs années, il se consacre de nouveau à ses passions initiales, la sculpture et la peinture. Le corpus d'œuvres exposées est fortement inspiré par le patrimoine architectural et naturel du Quercy.

.

RUE DES GABARRIERS Castelfranc 46140 Lot Occitanie richardsalmonrestoration@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :