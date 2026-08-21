Exposition : peintures murales médiévales, Chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais, Mézidon Vallée d’Auge

Informations pratiques

Exposition : peintures murales médiévales 19 et 20 septembre Chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez retrouver la chapelle après restauration du clos et couvert et pérennisation des peintures murales. Celles-ci posent des problèmes d’interprétation, votre avis est attendu!

Chapelle de Sainte-Marie-aux-Anglais 1264 route de la Chapelle Sainte-Marie 14270 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie http://ccsma.free.fr http://facebook.com/accsma Rares peintures médiévales présentant un cycle presque complet de la vie du Christ et de la vierge Marie. Scènes de martyres et batailles de chevaliers probablement des croisés. Art simple, influencé byzantine. Parking devant la chapelle

Venez retrouver la chapelle après restauration du clos et couvert et pérennisation des peintures murales. Celles-ci posent des problèmes d’interprétation, votre avis est attendu!

©Photo A. Cazin