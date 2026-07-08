Exposition Peintures Sculpteurs Photographes Artisans d’art Saint-Pierre-d’Exideuil
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Pierre-d'Exideuil
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Exideuil
Exposition Peintures Sculpteurs Photographes Artisans d’art
Salle des fêtes Saint-Pierre-d’Exideuil Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Peintures, sculptures, photogrphes, artisans d’art.
Par l’artiste peintre Jacques PISSARD.
10ème édition .
Salle des fêtes Saint-Pierre-d’Exideuil 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 43 03 49 babeth.bonneau86@free.fr
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English : Exposition Peintures Sculpteurs Photographes Artisans d’art
L’événement Exposition Peintures Sculpteurs Photographes Artisans d’art Saint-Pierre-d’Exideuil a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou