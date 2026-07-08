Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Exideuil

Exposition Peintures Sculpteurs Photographes Artisans d’art

Salle des fêtes Saint-Pierre-d’Exideuil Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Peintures, sculptures, photogrphes, artisans d’art.

Par l’artiste peintre Jacques PISSARD.

10ème édition .

Salle des fêtes Saint-Pierre-d’Exideuil 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 43 03 49 babeth.bonneau86@free.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition Peintures Sculpteurs Photographes Artisans d’art

L’événement Exposition Peintures Sculpteurs Photographes Artisans d’art Saint-Pierre-d’Exideuil a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou