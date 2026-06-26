Exposition peintures & sculptures La Galerie de l’Oiseau Bleu Rives-en-Seine samedi 12 septembre 2026.

Rives-en-Seine

Exposition peintures & sculptures

La Galerie de l’Oiseau Bleu 92 Rue de l’Oiseau Bleu Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Du 12 au 13 septembre à la galerie de l’Oiseau Bleu, visitez l’exposition de peintures et sculptures de 10h à 18h.

Tombola au profit du Téléthon avec une toile de Dominique Charbonnel à gagner. .

La Galerie de l’Oiseau Bleu 92 Rue de l’Oiseau Bleu Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie

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English : Exposition peintures & sculptures

L’événement Exposition peintures & sculptures Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme