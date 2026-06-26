Exposition peintures & sculptures La Galerie de l’Oiseau Bleu Rives-en-Seine
Exposition peintures & sculptures La Galerie de l’Oiseau Bleu Rives-en-Seine samedi 12 septembre 2026.
Rives-en-Seine
Exposition peintures & sculptures
La Galerie de l’Oiseau Bleu 92 Rue de l’Oiseau Bleu Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Du 12 au 13 septembre à la galerie de l’Oiseau Bleu, visitez l’exposition de peintures et sculptures de 10h à 18h.
Tombola au profit du Téléthon avec une toile de Dominique Charbonnel à gagner. .
La Galerie de l’Oiseau Bleu 92 Rue de l’Oiseau Bleu Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition peintures & sculptures
L’événement Exposition peintures & sculptures Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
À voir aussi à Rives-en-Seine (Seine-Maritime)
- Atelier: Petit Soigneur Animalier La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine 1 juillet 2026
- Atelier bijoux Maison des Templiers Rives-en-Seine 4 juillet 2026
- Le Cristal Cabaret sort les braises ! Le Cristal Cabaret Rives-en-Seine 4 juillet 2026
- Les concerts de l’été 2026 en bord de Seine Quai Guilbaud Rives-en-Seine 5 juillet 2026
- Une oeuvre, un invité, un café le registre de réclamation des bacs et leurs péripéties Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 7 juillet 2026