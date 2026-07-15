Exposition peintures & sculptures Rue de la Tour d’Harfleur Rives-en-Seine
samedi 14 novembre 2026 · Rue de la Tour d'Harfleur · Rives-en-Seine
Informations pratiques
Rives-en-Seine
Exposition peintures & sculptures
Rue de la Tour d’Harfleur Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-14 14:00:00
fin : 2026-11-21 18:00:00
Date(s) :
2026-11-14
Du samedi 14 au samedi 21 novembre, venez visiter l’exposition de peintures et sculpture à la salle de la Tour d’Harfleur proposé par l’association Sauvegarde et Valorisation du Patrimoine
Invité d’honneur Jean Riboulet .
Rue de la Tour d’Harfleur Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie SauvegardePatrimoineRivesEnSeine@proton.me
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English : Exposition peintures & sculptures
L’événement Exposition peintures & sculptures Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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