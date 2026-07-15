Exposition peintures & sculptures Rue de la Tour d’Harfleur Rives-en-Seine

Informations pratiques

Rives-en-Seine

Exposition peintures & sculptures

Rue de la Tour d’Harfleur Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-14 14:00:00

fin : 2026-11-21 18:00:00

Date(s) :

2026-11-14

Du samedi 14 au samedi 21 novembre, venez visiter l’exposition de peintures et sculpture à la salle de la Tour d’Harfleur proposé par l’association Sauvegarde et Valorisation du Patrimoine

Invité d’honneur Jean Riboulet .

Rue de la Tour d’Harfleur Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie SauvegardePatrimoineRivesEnSeine@proton.me

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English : Exposition peintures & sculptures

L’événement Exposition peintures & sculptures Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme