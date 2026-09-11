Exposition permanente Mélanie Rouat JEMP 2026 Rue des Gentilshommes Riec-sur-Bélon
samedi 19 septembre 2026 · Rue des Gentilshommes · Riec-sur-Bélon
Informations pratiques
Riec-sur-Bélon
Exposition permanente Mélanie Rouat JEMP 2026
Rue des Gentilshommes Médiathèque Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 20:00:00
Date(s) :
2026-09-19
On le sait peu, mais la Bretagne garde en mémoire le souvenir d’une cheffe qui fut sûrement l’une des premières à s’être imposée dans le monde très masculin de la gastronomie, en la personne de Mélanie Rouat.
Elle représente par ailleurs une des personnalités à avoir fait rayonner la commune bien au-delà de ses frontières.
A l’occasion des journées du patrimoine, venez visiter son restaurant, l’actuelle médiathèque municipale, où élus, et l’association Riec, Mémoire & Avenir ont souhaité lui rendre hommage, et faire découvrir l’histoire passionnante de cette femme passionnée, notamment au travers de l’exposition permanente visible dans le jardin de la médiathèque. .
Rue des Gentilshommes Médiathèque Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 2 98 06 50 30
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English :
L’événement Exposition permanente Mélanie Rouat JEMP 2026 Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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