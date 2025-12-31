L’histoire des bains-douches municipaux parisiens est loin d’être une invention des temps modernes, elle s’inscrit dans une longue histoire d’hygiène au sein de la sphère publique.

De l’apparition des premiers bains publics en Grèce au VIe siècle avant notre ère, aux politiques d’hygiène sociale des XVIIIIe et XIXe siècles et à la création de nombreuses structures bon marché à Paris au XXe siècle, cette exposition retrace l’implantation des bains-douches dans la capitale.

Elle s’arrête aussi sur l’architecture Art Déco emblématique de ces établissements et sur le projet de rénovation des bains-douches Petitot dans le 19e arrondissement, financé en partie grâce au budget participatif.

L’exposition fait écho à la réouverture prochaine des bains-douches Petitot début 2026.

Une exposition de photographies et d’objets organisée avec la mairie du 19e arrondissement de Paris et la Direction de la Jeunesse et des Sports de la Ville de Paris à découvrir du 10 janvier au 14 février 2026.

Du samedi 10 janvier 2026 au samedi 14 février 2026 :

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-10T01:00:00+01:00

fin : 2026-02-15T00:59:59+01:00

Date(s) :

Médiathèque James Baldwin 10 Bis rue Henri Ribière 75019 Paris

+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/



Afficher la carte du lieu Médiathèque James Baldwin et trouvez le meilleur itinéraire

