Informations pratiques

Bernardswiller

Exposition Photo Batsch’Photos

2 rue du Stade Bernardswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Découvrez l’univers des photographes passionnés de Batsch Photos. Dimanche à 15h, conférence par les deux invités d’honneur de l’association, Jean-Philippe Maurer et Claude Roth.

Venez découvrir l’univers de photographes passionnés, réunis autour d’une même envie partager leur regard sur le monde, la nature, les gens, les instants du quotidien ou l’extraordinaire.

Des clichés variés, touchants, puissants ou poétiques .Que vous soyez amateur de belles images ou simple curieux, cette exposition est ouverte à tous et gratuite.

Le dimanche à 15h, conférence par les deux invités d’honneur de l’association Jean-Philippe Maurer et Claude Roth.

Ne manquez pas cette 3è édition de l’exposition photo de Batsch Photos, un rendez-vous artistique ! .

2 rue du Stade Bernardswiller 67210 Bas-Rhin Grand Est batschphotos@gmail.com

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English :

Discover the world of the passionate photographers at Batsch Photos. Sunday at 3:00 p.m., a talk by the association’s two guests of honor, Jean-Philippe Maurer and Claude Roth.

L’événement Exposition Photo Batsch’Photos Bernardswiller a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de tourisme d’Obernai