Thé dansant Bernardswiller
dimanche 18 octobre 2026 · Bernardswiller
Informations pratiques
Bernardswiller
Thé dansant
1 Rue du stade Bernardswiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 14:30:00
fin : 2026-10-18 18:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Thé dansant animé par Duo Excellence. Petite restauration et boissons sur place.
Thé dansant animé par Duo Excellence. Petite restauration et boissons sur place. .
1 Rue du stade Bernardswiller 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 62 34 41 bass.bernardswiller@gmail.com
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English :
Tea dance by Duo Excellence. Snacks and drinks on site.
L’événement Thé dansant Bernardswiller a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme d’Obernai