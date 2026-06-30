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AGENDA · Bernardswiller

Thé dansant Bernardswiller

dimanche 18 octobre 2026 · Bernardswiller

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
1 Rue du stade
Ville
67210 Bernardswiller
Département
Bas-Rhin
Tarif

Bernardswiller

Thé dansant

1 Rue du stade Bernardswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-18 14:30:00
fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Thé dansant animé par Duo Excellence. Petite restauration et boissons sur place.
Thé dansant animé par Duo Excellence. Petite restauration et boissons sur place.   .

1 Rue du stade Bernardswiller 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 62 34 41  bass.bernardswiller@gmail.com

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English :

Tea dance by Duo Excellence. Snacks and drinks on site.

L’événement Thé dansant Bernardswiller a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme d’Obernai