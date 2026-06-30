Informations pratiques

Bernardswiller

Thé dansant

1 Rue du stade Bernardswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-18 14:30:00

fin : 2026-10-18 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Thé dansant animé par Duo Excellence. Petite restauration et boissons sur place.

Thé dansant animé par Duo Excellence. Petite restauration et boissons sur place. .

1 Rue du stade Bernardswiller 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 62 34 41 bass.bernardswiller@gmail.com

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English :

Tea dance by Duo Excellence. Snacks and drinks on site.

L’événement Thé dansant Bernardswiller a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de tourisme d’Obernai