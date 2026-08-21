Exposition photo du club de basket de la JL Auberge le champ du pain Saint-Genis-sur-Menthon
samedi 19 septembre 2026 · Auberge le champ du pain · Saint-Genis-sur-Menthon
Informations pratiques
Saint-Genis-sur-Menthon
Exposition photo du club de basket de la JL
Auberge le champ du pain 34 Place de la Mairie Saint-Genis-sur-Menthon Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Exposition de photos sur le club de basket de Bourg (JL)
L’Eglise sera ouverte en même temps
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Auberge le champ du pain 34 Place de la Mairie Saint-Genis-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr
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English :
Photo Exhibition on the Bourg (JL) Basketball Club
The church will be open at the same time
L’événement Exposition photo du club de basket de la JL Saint-Genis-sur-Menthon a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle