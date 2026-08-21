Exposition photo du club de basket de la JL Auberge le champ du pain Saint-Genis-sur-Menthon

samedi 19 septembre 2026 · Auberge le champ du pain · Saint-Genis-sur-Menthon

Informations pratiques

Saint-Genis-sur-Menthon

Exposition photo du club de basket de la JL

Auberge le champ du pain 34 Place de la Mairie Saint-Genis-sur-Menthon Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Exposition de photos sur le club de basket de Bourg (JL)

L’Eglise sera ouverte en même temps

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Auberge le champ du pain 34 Place de la Mairie Saint-Genis-sur-Menthon 01380 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 23 92 20 tourisme@cc-laveyle.fr

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English :

Photo Exhibition on the Bourg (JL) Basketball Club

The church will be open at the same time

L’événement Exposition photo du club de basket de la JL Saint-Genis-sur-Menthon a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme de Vonnas Pont-de-Veyle