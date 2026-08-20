AGENDA · Chanay
Exposition photo, Église, Chanay
samedi 19 septembre 2026 · Église · Chanay
Informations pratiques
Exposition photo Samedi 19 septembre, 10h00 Église Ain
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Exposition photo du village de Chanay
Église Rue du chateau 01420 chanay Chanay 01420 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0670847655 Parking à proximité
Exposition photo du village de Chanay
©association les pierres de Chanay