UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chanay

Exposition photo, Église, Chanay

samedi 19 septembre 2026 · Église · Chanay

Exposition photo, Église, Chanay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Église
Adresse
Rue du chateau 01420 chanay
Ville
01420 Chanay
Département
Ain

Exposition photo Samedi 19 septembre, 10h00 Église Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Exposition photo du village de Chanay

Église Rue du chateau 01420 chanay Chanay 01420 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0670847655 Parking à proximité
Exposition photo du village de Chanay

©association les pierres de Chanay