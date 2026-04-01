Lalbenque

Exposition Photo Lalbenque

120 Rue du Marché aux Truffes Lalbenque Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Les clubs Lalbenque Images, Photo APCLimogne, Clic-Images de Cahors et Quercy-Images de Flaugnac exposent en commun des photos de leurs membres .

Il y aura également une vente de matériel photo d'occasion.

Le vernissage aura lieu le samedi 18 avril à 11h30

Les clubs Lalbenque Images, Photo APCLimogne, Clic-Images de Cahors et Quercy-Images de Flaugnac exposent en commun des photos de leurs membres .

Il y aura également une vente de matériel photo d'occasion.

Le vernissage aura lieu le samedi 18 avril à 11h30

.

120 Rue du Marché aux Truffes Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 37 23 21 64 costesjosiane@orange.fr

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English :

The clubs: Lalbenque Images, Photo APCLimogne, Clic-Images de Cahors and Quercy-Images de Flaugnac will jointly exhibit photos by their members.

There will also be a sale of second-hand photo equipment.

The vernissage will take place on Saturday, April 18 at 11:30 a.m.

L’événement Exposition Photo Lalbenque Lalbenque a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot