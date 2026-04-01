Exposition Photo Lalbenque Lalbenque
Exposition Photo Lalbenque Lalbenque samedi 18 avril 2026.
Lalbenque
Exposition Photo Lalbenque
120 Rue du Marché aux Truffes Lalbenque Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Les clubs Lalbenque Images, Photo APCLimogne, Clic-Images de Cahors et Quercy-Images de Flaugnac exposent en commun des photos de leurs membres .
Il y aura également une vente de matériel photo d'occasion.
Le vernissage aura lieu le samedi 18 avril à 11h30
Les clubs Lalbenque Images, Photo APCLimogne, Clic-Images de Cahors et Quercy-Images de Flaugnac exposent en commun des photos de leurs membres .
Il y aura également une vente de matériel photo d'occasion.
Le vernissage aura lieu le samedi 18 avril à 11h30
.
120 Rue du Marché aux Truffes Lalbenque 46230 Lot Occitanie +33 6 37 23 21 64 costesjosiane@orange.fr
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English :
The clubs: Lalbenque Images, Photo APCLimogne, Clic-Images de Cahors and Quercy-Images de Flaugnac will jointly exhibit photos by their members.
There will also be a sale of second-hand photo equipment.
The vernissage will take place on Saturday, April 18 at 11:30 a.m.
L’événement Exposition Photo Lalbenque Lalbenque a été mis à jour le 2026-04-03 par OT Cahors Vallée du Lot
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