Exposition photo L’Oeil du climat, Météo-France, Saint-Mandé

Informations pratiques

Exposition photo L’Oeil du climat 14 septembre 2026 – 15 février 2027 Météo-France Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T08:00:00+02:00 – 2026-09-14T19:00:00+02:00

Fin : 2027-02-15T08:00:00+01:00 – 2027-02-15T19:00:00+01:00

Les images du changement climatique inscrites dans l’œil collectif illustrent le plus souvent des phénomènes extrêmes touchant des lieux emblématiques du globe. Peu d’entre eux sont des sites français. Pourtant, les effets du changement climatique sont visibles et mesurables au plus près de nous.

Météo-France organise depuis 2021, en partenariat avec le magazine Géo, un grand concours photo sur le changement climatique en France. Les meilleurs clichés, sélectionnées par un jury composé de membre de la rédaction de Géo et de climatologue de Météo-France, font l’objet d’une exposition pédagogique itinérante.

A partir de septembre 2026, les territoires ultramarins de Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte sont à l’honneur. Venez découvrir cette sélection des photographies les plus marquantes prises en outre-mer, issues des cinq premières éditions du concours.

Météo-France 73 avenue de Paris Saint-Mandé 94160 Val-de-Marne Île-de-France https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers/education/partenaires-educatifs/geo Grilles extérieures du siège de Météo-France à l’angle de l’avenue de Paris et de l’avenue Pasteur, à Saint-Mandé. Accès libre sur la voie publique.

Les images du changement climatique inscrites dans l’œil collectif illustrent le plus souvent des phénomènes extrêmes touchant des lieux emblématiques du globe. Peu d’entre eux sont des sites les du …

©Théo Guillaume