Visites guidées de l’école Braille de Saint-Mandé, Institut Le Val Mandé, Saint-Mandé

Informations pratiques

Visites guidées de l’école Braille de Saint-Mandé Samedi 19 septembre, 11h00, 14h00, 15h45, 17h30 Institut Le Val Mandé Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:15:00+02:00

Visites guidées à 11H, 14H, 15H45 et 17H30 :

Saint-Mandé abrite un institut médico-social singulier, dont le modèle a inspiré de nombreux pays à travers le monde. Fondée en 1883 par Alphonse Péphau, président de la Société d’assistance pour les aveugles, l’École Braille, aujourd’hui connue sous le nom d’Institut Le Val Mandé, recèle bien des trésors. En parcourant ce lieu vivant de près de 14 000 m², vous serez surpris par la richesse des objets et des ouvrages relatifs à l’histoire de la cécité et de ses représentations, en France comme à l’étranger, parfois mis en valeur à la manière d’un cabinet de curiosités. Une véritable cité dans la cité !

Institut Le Val Mandé 7 rue Mongenot, 94165 Saint-Mandé Saint-Mandé 94160 Val-de-Marne Île-de-France https://ilvm.fr L’Institut a pour vocation d’assurer la promotion de la personne en situation de handicap. Métro L1 arrêt Saint-Mandé

Visite guidée

©Institut Le Val Mandé